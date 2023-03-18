18 марта
﻿
Жизнь

Белоснежную четырешку с дворцовой отделкой продают в Барнауле за 13,6 млн рублей

Четырехкомнатную квартиру в утонченном белом дизайне продают за 13,6 млн рублей в Барнауле. Квартира находится на проезде Южный Власихинский, 22. Объявление разместили на «Циан».

Белоснежную четырешку с дворцовой отделкой продают в Барнауле за 13,6 млн рублей.
Белоснежную четырешку с дворцовой отделкой продают в Барнауле за 13,6 млн рублей.
"Циан"

Площадь беленькой четырешки — 117 кв. м. Этаж — восьмой из десяти.

В квартире остаются встраиваемые шкафы, кондиционеры, кухонный гарнитур с техникой, холодильник, водонагреватель и мебель в ванной.

Дом расположен вдали от магистральной дороги, а значит можно будет спокойно наслаждаться отдыхом в уединенном районе.

Внутри — просторная кухня-гостиная с фигурной отделкой потолка. Три изолированные спальни — в том числе цветная детская со шведской стенкой для занятий ребенка спортом.

В гостиной электрический камин, а также шикарные обои в стиле дворцовой отделки и такой же ковер.

Есть просторная лоджия, на которую можно будет выбираться в теплые деньки, чтобы выпить чашечку кофе.

В квартале расположены современные детские площадки. Рядом с домом вся нужная инфраструктура.

Кстати, двушку с видом на Дом правительства и гостиницу «Украина» продают в Москве за 37 млн рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость