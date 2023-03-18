Четырехкомнатную квартиру в утонченном белом дизайне продают за 13,6 млн рублей в Барнауле. Квартира находится на проезде Южный Власихинский, 22. Объявление разместили на « Циан ».

Белоснежную четырешку с дворцовой отделкой продают в Барнауле за 13,6 млн рублей.

Площадь беленькой четырешки — 117 кв. м. Этаж — восьмой из десяти.

В квартире остаются встраиваемые шкафы, кондиционеры, кухонный гарнитур с техникой, холодильник, водонагреватель и мебель в ванной.

Дом расположен вдали от магистральной дороги, а значит можно будет спокойно наслаждаться отдыхом в уединенном районе.

Внутри — просторная кухня-гостиная с фигурной отделкой потолка. Три изолированные спальни — в том числе цветная детская со шведской стенкой для занятий ребенка спортом.

В гостиной электрический камин, а также шикарные обои в стиле дворцовой отделки и такой же ковер.

Есть просторная лоджия, на которую можно будет выбираться в теплые деньки, чтобы выпить чашечку кофе.

В квартале расположены современные детские площадки. Рядом с домом вся нужная инфраструктура.

Кстати, двушку с видом на Дом правительства и гостиницу «Украина» продают в Москве за 37 млн рублей.