7 марта
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Жизнь

Бенто-тортики, клубника в шоколаде, пышные букеты. Что барнаульские мастерицы предлагают женщинам в подарок на 8 марта

Международный женский день уже завтра. Барнаульские мастерицы выставили на "Авито" объявления с предложениями сделать на заказ тортики, шоколад ручной работы, букеты и многое другое. Посмотрите, что интересного нам удалось найти.

Бенто-торт.
Бенто-торт.
unsplash.com

Сладкий цветочный горшочек

Кондитер Наталья из Барнаула делает на заказ шоколадные цветочные горшочки. Выбор огромный: розы, тюльпаны, нарциссы, ландыш, незабудка, крокус, ирисы, пионы. Сам горшок — бисквитный тортик. Шоколад Наталья использует бельгийский.

Подарок девушка красиво упаковывает, вкладывает открытку и душу.

Съедобный букет. Нет, букетище

Букет 30 см в диаметре. В нем орешки: миндаль, фундук, кешью, пекан, фундук в шоколаде; экзотические сухофрукты: манго, ананас, кумкват, королевский финик, инжир, груша, курага премиум; бельгийский шоколад ручной работы бренда "Callebaut".

Выглядит впечатляюще. Делает его компания "Диводар".

Съедобный букет.
Съедобный букет.
"Авито"

Капкейки, плитка шоколада, тортики

Домашние конфеты-сердечки не могут не обрадовать женщин. Особенно, когда они такие красивые и вкусные. Их делает мастерица Анна.

Подарки на 8 марта в Барнауле.
Подарки на 8 марта в Барнауле.
"Авито"
Подарки на 8 марта в Барнауле.
Подарки на 8 марта в Барнауле.
"Авито"
Подарки на 8 марта в Барнауле.
Подарки на 8 марта в Барнауле.
"Авито"
Подарки на 8 марта в Барнауле.
Подарки на 8 марта в Барнауле.
"Авито"

Бомбочки для ванны, тканевые маски, скраб

Красивые боксы с уходовой косметикой пользуются популярностью у жительниц Барнаула. Например, на "Авто" предлагают коробочки с солью для ванны, щеткой для сухого массажа, тканевой маской для лица, шелковой резинкой для волос. Также к ним добавляют сладости.

Уходовые боксы.
Уходовые боксы.
"Авито"
Уходовые боксы.
Уходовые боксы.
"Авито"
Уходовые боксы.
Уходовые боксы.
"Авито"

Премиум-набор китайского чая

Любительницам чая точно подойдет этот подарок. Каждый чай в своей металлической упаковке. Потом их можно будет использовать как коробки для хранения резиночек для волос, сережек, заколочек или чего-нибудь еще.

Китайский чай.
Китайский чай.
"Авито"
Китайский чай.
Китайский чай.
"Авито"

Ранее altapress.ru рассказывал, как бывший инженер собирает цветочные композиции для прекрасных дам.

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