Подготовьтесь заранее. Милые поздравления с 8 Марта в прозе, стихах и смс

Поздравляю с 8 Марта! Пусть глаза сияют ярко, Больше будет пусть подарков И любви, с которой жарко. Красоты, здоровья, счастья, Пусть уходят все ненастья. Сладко век пускай живется И душе всегда поется!

Комплиментов и цветов, Теплоты и нежных слов, От поклонников — вниманья, А от близких — пониманья, Много радостных подарков, Новых впечатлений ярких, Огонька в глазах, азарта — Желаю в честь 8 Марта!

Желаю в этот день весенний

Приятных в жизни изменений,

Любви от дорогих и близких,

От незнакомцев восхищенья.



Желаю, чтобы в сердце вашем

Жила хорошая погода.

И чтобы счастье было с вами

Всегда, в любое время года!