Подготовьтесь заранее. Милые поздравления с 8 Марта в прозе, стихах и смс

Поздравления с Международным женским днем в прозе
Поздравляю с прекрасным праздником 8 Марта! Желаю цветущей красоты, любви, нежности и женского счастья. Пусть каждый день будет, как праздник, и приносит только радость в вашу жизнь.
С праздником весны, очарования, красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, королевами. С 8 Марта, милые дамы!
Поздравляю с Международным женским днем! Желаю весеннего настроения, улыбок, тепла и вдохновения. Пусть счастьем и любовью наполнятся душа и сердце. Радуйтесь жизни и будьте дороги близким вам людям!
Поздравления с Международным женским днем в стихах
Пусть весна подарит счастье,
Настроение и успех.
Пусть обходят вас ненастья,
И звучит почаще смех!
Наслаждайтесь, улыбайтесь.
Оптимизма и добра.
С праздником 8 Марта!
Вы прекрасны, как всегда!
С прекрасным днем 8 Марта
Примите поздравление!
Желаем море позитива
И солнышка весеннего!
Цветами разноцветными
Пускай жизнь украшается,
И все мечты заветные
В реальность воплощаются!
Счастья теплого, как солнце,
И любви желаем вам!
С праздником 8 Марта
Всех прекрасных наших дам!
Всем отличного здоровья,
Бодрости и красоты,
Пусть весна скорей исполнит
Ваши главные мечты!
Поздравления с Международным женскисм днем в смс
Поздравляю с 8 Марта!
Пусть глаза сияют ярко,
Больше будет пусть подарков
И любви, с которой жарко.
Красоты, здоровья, счастья,
Пусть уходят все ненастья.
Сладко век пускай живется
И душе всегда поется!
Комплиментов и цветов,
Теплоты и нежных слов,
От поклонников — вниманья,
А от близких — пониманья,
Много радостных подарков,
Новых впечатлений ярких,
Огонька в глазах, азарта —
Желаю в честь 8 Марта!
Желаю в этот день весенний
Приятных в жизни изменений,
Любви от дорогих и близких,
От незнакомцев восхищенья.
Желаю, чтобы в сердце вашем
Жила хорошая погода.
И чтобы счастье было с вами
Всегда, в любое время года!
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