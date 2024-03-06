6 марта
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Жизнь

Международный день зубного. Поздравления в прозе, стихах и смс

Международный день зубного врача празднуют 6 марта. Для стоматологов altapress.ru сделал подборку приятных поздравлений в прозе, стихах и смс.

Зубы.
Зубы.
СС0

Поздравления с Днем зубного в прозе

Дорогие наши стоматологи! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Огромное вам спасибо за ваш труд и наши красивые улыбки. Желаем вам, дорогие, крепкого здоровья, моральной устойчивости, душевного тепла, искренности, взаимной любви и благодарных пациентов. Пускай вас любят и уважают, а не боятся!

Поздравляю с Международным днем зубного врача. Пусть любое дело в жизни стоит у верного истока, пусть никогда не будет под сомнением твой профессионализм. Пусть каждый клиент будет доволен работой мастера, пусть твою личность окружают уважение и счастье, пусть на душе всегда будет спокойно и легко.

Поздравляю с Международным днем зубного врача. От всей души желаю чудесного и доброго мира с яркими, здоровыми улыбками. Пусть клиенты не кричат, работа не раздражает, достаток с каждым днем растет, а счастье будет чистым, светлым и безупречным, как улыбка голливудской звезды.

Стоматология.
Стоматология.
Анна Зайкова.

Поздравления с Днем зубного в стихах

Зубного врача превосходного
Поздравить сегодня приятно,
Желаю терпенья огромного,
Удачи тебе необъятной.

Рекой чтоб текли благодарности,
Мечты начинали сбываться,
А жизнь была полной радости.
С десятком причин улыбаться!

Стоматолог, отмечаешь
Праздник ты прекрасный свой,
Флюс, абсцесс и стоматит
Пусть сдаются пред тобой.

Кариес пусть белый флаг
Непременно поднимает,
Гингивит и глоссалгия —
В страхе сразу убегают.

Ты лучший в мире стоматолог,
Ведь лечишь зубы на раз-два!
Твой труд нам очень-очень дорог —
Это правдивые слова!

Желаем, чтоб твои доходы
С каждым днем приумножались,
А пациенты с каждым годом
У тебя только прибавлялись!

Стоматология.
Стоматология.
Pixabay.com

Поздравления с Днем зубного в смс

Всех стоматологов, дантистов
Мы поздравляем от души,
Их ценим мы и уважаем,
Хоть не всегда мы к ним спешим...
Сложна работа и важна их,
Не шутка — зубы ведь лечить,
Мы в праздник им пообещаем
Хоть раз в полгода приходить!

Стоматолог! Ты нам дорог,
Если нервик оголен.
Мы спешим к тебе на крыльях.
Ты бываешь удивлен?

Забывай про бормашину,
Радуйся и веселись!
Бесподобные картины
Пусть подарит тебе жизнь!

Если зуб болит, терпенье
У любого испарится.
Но, пройдя твое леченье,
Можно смело веселиться.

Врач зубной, тебе спасибо
За такое вот уменье,
Ты живи всегда счастливо
Всем вокруг на удивленье!

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