Берегите голову. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Время наведения порядка и освобождения от привязанностей. Пересмотрите ваши отношения с начальством, отцом. В четверг устройте разгрузочный день. На выходных лучше замедлиться, поблагодарить, помочь старшим», — говорит барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, поинтересуйтесь историей своей семьи. Если хотите повысить авторитет, вступить в новую должность, найдите за что можете уважать тех, кто выше вас в иерархии...

Тельцы, берегите свой внутренний покой, тишину внутри. Беспокойства сильно повлияют на самочувствие. Про партнера и отношения думайте только хорошее.

Близнецы могут сильно озаботиться финансовой стороной дела, накоплениями. Лучше сосредоточьтесь на семейных делах, питании. Накормите близких вкусной едой. Обновите кошелек.

Раки, улучшайте, углубляйте ваши отношения с отцом, начальством, авторитетными лицами, старшими братьями, сестрами. Отношения с родней на неделе могут занять все ваше внимание.

Львы, попробуйте реализовать то, что давно не получалось сделать. Используйте связи. Сосредоточиться будет сложно. Небольшие шаги получится сделать.

Девы, не раздувайте страхи по поводу отношений и трат. Загоните себя в угол. Испортите отношения. Пообщайтесь с теми, на кого равняетесь. Выступите сами для кого-нибудь покровителем, спонсором.

Планеры. Фото из свободных источников

Весы, занимайтесь математикой, погружайтесь в медитацию, исследования. Желание быстрых результатов, легких денег заведет вас не в ту сторону. Попробуйте кому-нибудь помочь. Это внесет ясность в ваши планы.

Скорпионы, занимайтесь осанкой, берегите спину. Вы можете стать очень активными в отношениях. Оставьте партнера в покое. Переключитесь на наведение красоты и оздоровление.

Стрельцы, продолжайте повышать квалификацию. Общайтесь с детьми. Изучайте тему родительства, планируйте расширение семьи. Но без фанатизма.

Козероги, решайте отложенные семейные дела. Помогайте родителям. Следите за пищеварением. Чаще смотрите на небо. Возможно, вы давно мечтаете забраться повыше в горы.

Водолеи, берегите голову. Поддержите работу мозга правильным питанием, добавками, витаминами, травами. Больше отдыхайте. Порадуйтесь вашему хобби.

Рыбы, в отношениях можете сделать неправильные шаги. Отложите принятие важных решений. Ваше восприятие ответственности сейчас искаженно.