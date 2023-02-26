Берегите ноги. Сильный гололед обещают синоптики Алтайского края 26 февраля

Сильный гололед и снег передают синоптики алтайского гидрометцентра. О погоде 26 февраля — в материале altapress.ru.

Снег и гололед в Барнауле.

Погода в Алтайском крае

Ночью ожидается небольшое похолодание до −11…−16 градусов. По северо-западу местами возможна температура −18…−23 градуса. Начнется небольшой, местами умеренный снегопад. В предгорьях снег пройдет весьма интенсивно.

Днем столбики термометров покажут −3…−8 градусов. По северу она опустится до −9…−14. Ночной снегопад продолжится и днем. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 6−11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Замерзший водоем. Лед. СС0

Погода в Барнауле

Температура ночью в Барнауле составит −13…−15 градусов. В первой половине начнется небольшой снег.

Днем потеплеет до −6…−8 градусов. Осадков не ожидается. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 6−11 м/с.