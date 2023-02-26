26 февраля
﻿
Жизнь

Берегите ноги. Сильный гололед обещают синоптики Алтайского края 26 февраля

Сильный гололед и снег передают синоптики алтайского гидрометцентра. О погоде 26 февраля — в материале altapress.ru.

Снег и гололед в Барнауле.
Снег и гололед в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Погода в Алтайском крае

Ночью ожидается небольшое похолодание до −11…−16 градусов. По северо-западу местами возможна температура −18…−23 градуса. Начнется небольшой, местами умеренный снегопад. В предгорьях снег пройдет весьма интенсивно.

Днем столбики термометров покажут −3…−8 градусов. По северу она опустится до −9…−14. Ночной снегопад продолжится и днем. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 6−11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Замерзший водоем. Лед.
Замерзший водоем. Лед.
СС0

Погода в Барнауле

Температура ночью в Барнауле составит −13…−15 градусов. В первой половине начнется небольшой снег.

Днем потеплеет до −6…−8 градусов. Осадков не ожидается. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 6−11 м/с.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость