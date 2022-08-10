«Бермудский треугольник» в Барнауле. Чем опасны пешеходные переходы на пр. Строителей

Читатели пожаловались altapress.ru на нерегулируемые пешеходные переходы, расположенные недалеко от ТРЦ Galaxy. Они устроены таким образом, что человеку грозит реальная опасность, когда он делает шаг на зебру. Мы провели на месте около часа и записали видео, от которого пропадает желание переходить улицу среди несущегося транспорта.

В центре Барнаула четыре пешеходных перехода расположены в виде треугольника на пр. Строителей. Внутри него реконструируют здание и строят новый сквер.

«Это прямо какой-то «Бермудский треугольник» — возникает у нас мысль, когда мы снимаем сюжет. Давайте посмотрим на эти переходы внимательнее.

Первый переход

Зебра перед остановкой «Бюро по трудоустройству» (ближе к пер. Ядринцева) находится сразу после светофора, через который идет основной поток людей в торговый центр. И если на самом светофоре переходить пр. Строителей безопасно, то по пешеходнику «очень не очень».

Пешеходные переходы на пр. Строителей. Altapress.ru.

Машины стартуют со светофора, проезжают несколько метров и снова вынуждены тормозить, чтобы пропустить людей. Странная организация пространства.

Пока мы записывали видео, слава богу, ничего плохого не произошло — пешеходы смогли перейти дорогу. А вот между двумя водителями чуть не случился инцидент. Дело в том, что один автомобилист, набирая скорость после светофора, не успел соблюсти дистанцию и чуть не въехал в остановившуюся впереди машину.

Второй переход

Тропинка ко «второму» пешеходному переходу с обеих сторон проезжей части выходит из березовой рощи. Пешеход резко появляется на проезжей части и автомобилист просто может не успеть остановиться. К слову, эта зебра станет еще более оживленной из-за реконструкции сквера.

Третий переход

Еще один опасный переход находится на нечетной стороне пр. Строителей у магазина «Ярче». Рядом с ним дорожный знак, предупреждающий о максимальной скорости и камере. Читатели altapress.ru говорят, что раньше видеофиксация работала, а сегодня уже нет, поэтому не все автовладельцы притормаживают в этом месте.

Пешеходные переходы на пр. Строителей. Altapress.ru.

Четвертый переход

Замыкает этот «Бермудский треугольник» пешеходный переход на остановке «Циолковского». На нашем видео — припаркованный «КамАЗ». Если бы за ним остановилась маршрутка или автобус, могла создасться аварийная ситуация. Из-за ограниченной видимости, человек не сможет увидеть поток движущихся машин. А автомобилисты — человека.

Пешеходные переходы на пр. Строителей. Altapress.ru.

Напомним, 8 августа на проспекте Строителей сбили девушку на пешеходном переходе.