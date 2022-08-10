«Бермудский треугольник» в Барнауле. Чем опасны пешеходные переходы на пр. Строителей

В центре Барнаула четыре пешеходных перехода расположены в виде треугольника на пр. Строителей. Внутри него реконструируют здание и строят новый сквер.
«Это прямо какой-то «Бермудский треугольник» — возникает у нас мысль, когда мы снимаем сюжет. Давайте посмотрим на эти переходы внимательнее.
Первый переход
Зебра перед остановкой «Бюро по трудоустройству» (ближе к пер. Ядринцева) находится сразу после светофора, через который идет основной поток людей в торговый центр. И если на самом светофоре переходить пр. Строителей безопасно, то по пешеходнику «очень не очень».
Машины стартуют со светофора, проезжают несколько метров и снова вынуждены тормозить, чтобы пропустить людей. Странная организация пространства.
Пока мы записывали видео, слава богу, ничего плохого не произошло — пешеходы смогли перейти дорогу. А вот между двумя водителями чуть не случился инцидент. Дело в том, что один автомобилист, набирая скорость после светофора, не успел соблюсти дистанцию и чуть не въехал в остановившуюся впереди машину.
Второй переход
Тропинка ко «второму» пешеходному переходу с обеих сторон проезжей части выходит из березовой рощи. Пешеход резко появляется на проезжей части и автомобилист просто может не успеть остановиться. К слову, эта зебра станет еще более оживленной из-за реконструкции сквера.
Третий переход
Еще один опасный переход находится на нечетной стороне пр. Строителей у магазина «Ярче». Рядом с ним дорожный знак, предупреждающий о максимальной скорости и камере. Читатели altapress.ru говорят, что раньше видеофиксация работала, а сегодня уже нет, поэтому не все автовладельцы притормаживают в этом месте.
Четвертый переход
Замыкает этот «Бермудский треугольник» пешеходный переход на остановке «Циолковского». На нашем видео — припаркованный «КамАЗ». Если бы за ним остановилась маршрутка или автобус, могла создасться аварийная ситуация. Из-за ограниченной видимости, человек не сможет увидеть поток движущихся машин. А автомобилисты — человека.
Напомним, 8 августа на проспекте Строителей сбили девушку на пешеходном переходе.