Сейчас в сквере уже приступили к тяжелым работам: разгружают бордюрный камень, подготавливают памятный знак в честь алтайских строителей, его откроют в их профессиональный праздник 14 августа. Вместо асфальта здесь выложат тротуарную плитку.
Обновления коснутся и растительности. Аварийные тополя снесут, на их место высадят новые саженцы.
Чтобы деревья и газон не завяли, установят систему автоматического полива.
Работу по благоустройству контролирует администрация Железнодорожного района. Обновленный сквер барнаульцы смогут посетить уже в День города.