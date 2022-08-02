2 августа
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Жизнь

Это вам не поребрик. В Барнауле в сквере рядом с ТРЦ Galaxy началась укладка бордюра — видео altapress.ru

Заброшенный сквер на пр. Строителей, 45 начинает новую жизнь. В городе появится еще один уголок, в котором летом можно будет спрятаться в тени от палящего солнца. Какие изменения ждут территорию и как она выглядит сейчас, увидел наш корреспондент.

Сквер на пр. Строителей, 45.
Сквер на пр. Строителей, 45.
Altapress.ru.

Сейчас в сквере уже приступили к тяжелым работам: разгружают бордюрный камень, подготавливают памятный знак в честь алтайских строителей, его откроют в их профессиональный праздник 14 августа. Вместо асфальта здесь выложат тротуарную плитку.

Обновления коснутся и растительности. Аварийные тополя снесут, на их место высадят новые саженцы.

Чтобы деревья и газон не завяли, установят систему автоматического полива.

Работу по благоустройству контролирует администрация Железнодорожного района. Обновленный сквер барнаульцы смогут посетить уже в День города.

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