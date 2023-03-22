22 марта
﻿
Жизнь

Бешбармак и много-много плова. Что студенты приготовили на Навруз в Барнауле

В Алтайском государственном университете отметили праздник Навруз. Корреспондент altapress.ru побывал на дегустации национальных блюд, приготовленных студентами.

Навруз в АлтГУ.
Навруз в АлтГУ.
Анна Зайкова

Праздник Навруз популярен у персидских и тюркских народов, он символизирует приход весны и Новый год по астрономическому солнечному календарю.

В АлтГУ Навруз отмечают с 2015 года. В празднике участвуют не только молодежь из азиатских стран, но и студенты всех национальностей.

Торжество прошло 22 марта. В программе была встреча девушки-весны, конкурсы, дегустация блюд азиатской кухни и выступление коллективов в национальных костюмах.

В этот раз студентов угощали представители Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Китая, Узбекистана и России. Студенты приготовили 30 кг плова, 10 кг самсы и множество других разных блюд.

Полный фоторепортаж altapress.ru смотрите утром 23 марта.

Ранее мы рассказывали, как АлтГУ отпразднует свое 50-летие и какой будет праздничная программа.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость