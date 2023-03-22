Бешбармак и много-много плова. Что студенты приготовили на Навруз в Барнауле

В Алтайском государственном университете отметили праздник Навруз. Корреспондент altapress.ru побывал на дегустации национальных блюд, приготовленных студентами.

Праздник Навруз популярен у персидских и тюркских народов, он символизирует приход весны и Новый год по астрономическому солнечному календарю.

В АлтГУ Навруз отмечают с 2015 года. В празднике участвуют не только молодежь из азиатских стран, но и студенты всех национальностей.

Торжество прошло 22 марта. В программе была встреча девушки-весны, конкурсы, дегустация блюд азиатской кухни и выступление коллективов в национальных костюмах.

В этот раз студентов угощали представители Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Китая, Узбекистана и России. Студенты приготовили 30 кг плова, 10 кг самсы и множество других разных блюд.

Полный фоторепортаж altapress.ru смотрите утром 23 марта.

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