«Бессмертный полк» на балконе: жителей края призвали к участию во всероссийской акции

Всероссийская акция памяти ветеранов Великой Отечественной войны «Бессмертный полк» в этом году пройдет в виде виртуального шествия, сообщает пресс-служба Правительства Алтайского края. О том, как она будет проходить, рассказали руководители движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров и Артем Хуторской.

В связи с пандемией коронавируса акция «Бессмертный полк» в 2020 году пройдет в онлайн-формате, рассказали организаторы. 9 мая в 19 часов состоится минута молчания. Руководители движения призвали все средства массовой информации присоединиться и после минуты молчания включить песню «День Победы».

Сопредседатель центрального штаба «Бессмертный полк России», Герой Труда Василий Лановой предложил каждому зрителю или слушателю в этот момент взять портрет солдата-победителя, выйти с ним на балкон и вместе с соседями спеть «День Победы».

Руководитель движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров рассказал, что на федеральном уровне акция пройдет в онлайн режиме. На специально созданной интернет-платформе можно разместить портреты ветеранов, чтобы пройти с ними в виртуальном строю.

Онлайн-шествие будет транслироваться на самых разных ресурсах в интернет-пространстве, на телеканалах, на медиаэкранах.

Как принять участие

Для участия в онлайн-шествии будет необходимо заполнить форму с информацией и добавить фото родственника-ветерана, а также свое фото на сайте «Бессмертного полка» или в соцсетях проекта. Информация автоматически попадет в базу, из которой сформируют видеоряд из фотографий участника войны и его родственника. Как уточнили организаторы, портреты будут показаны не в алфавитном порядке, а по мере размещения информации в базе полка.

Старт акции будет дан на Дальнем Востоке в 11 утра, затем в то же время по местному времени ее будут подхватывать другие регионы, пишет Интерфакс.