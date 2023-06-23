Бей и беги. В Алтайском крае появились первые профессиональные лаптисты

Сегодня лапта набирает все большую популярность в нашем регионе. Первыми командами с Алтайского края, вступившими в Профессиональную лигу Русской лапты, стали барнаульская IT-компания «Производственная безопасность и экология» и студенты АлтГУ «ФОРС». Рассмотрим уровень развития лапты в регионе, основные правила игры и сколько стоит спортивная атрибутика.

Развитие лапты в крае

Одной из главных побед стало повышение популярности среди людей, занимающихся лаптой, как любительски, так и профессионально. Во многих школах преподаватели физкультуры знакомят детей с правилами игры. Особенно этот вид спорта стал популярен среди сельского населения, в частности, молодежи.

Первыми командами с Алтайского края, вступившими в ПЛРЛ (Профессиональная лига Русской лапты), стали барнаульская IT-компания ПБЭ и студенты АлтГУ ФОРС.

«В лапту уже очень давно играют в крае. Точно знаю, что в сельских школах на физкультуре этим видом спорта занимаются. Но только вот соревноваться негде. Уже шесть лет мы проводим Фестиваль традиционных-видов спорта, где возрождаем исконно-русские игры. С этого года сразу две барнаульские команды участвуют в Профессионально-любительской лиге русской лапты, что считаю неплохим результатом», — поделился мнением тренер команды ФОРС Артем Тарасов.

Попасть в лигу сегодня очень просто. Достаточно собрать команду от 6 до 20 человек, чтобы подать заявку на вступление. Необязательно члены клуба должны быть профессионалами. Можно собрать свою любительскую команду из коллег, друзей, родственников и этого будет достаточно для участия в межрегиональных соревнованиях.

Игра в лапту. Александр Доровских.

Первое барнаульское дерби

В первом барнаульском дерби в рамках ПЛРЛ встретились команды ПБЭ и ФОРС на стадионе парка спорта Смертина 27 мая 2023 года. Игра закончилась победой ФОРС 42:22. Сейчас спортсмены не зарабатывают лаптой на жизнь, а играют в свое удовольствие в свободное время от учебы и работы.

Тренировки проходят на футбольном поле три раза в неделю, лаптисты отрабатывают подачи, улучшают ловкость и выносливость, разрабатывают и находят новые тактики на следующие официальные встречи. Также один раз в неделю ПБЭ и ФОРС встречаются на товарищеских играх, чтобы потренироваться друг с другом.

Площадка для игры в лапту необязательно должна быть на футбольном поле. Для этого просто необходимо иметь ровную поверхность с длиной 30 м и шириной 20 м.

Игра в лапту. Александр Доровских.

Играй правильно Правила игры за атаку: Сильно, а главное с умом бить по мячам битой Перебежать поле туда и обратно, чтобы заработать 2 очка Правила игры за защиту: Грамотно разместиться игроками по полю Ловить мяч, который еще не успел удариться об землю. За это ваша команда набирает 1 очко Если рядом с тобой пробегает противник и у тебя есть в руках мяч – кидай в него. Если вы попадаете, то команды защиты переходит в нападение

Игра в лапту. Александр Доровских.

Что понадобится для игры

Лапта или бита Теннисный мяч или специальный для лапты Предметы для разметки поля могут быть любыми, но в идеале чтобы это была длинная лента 6-12 человек. Чем больше людей – тем веселее

Сколько стоит человек в лаптистской форме

Игровой набор, состоящий из короткой и длинной биты и 5 мячей обойдется в 4180 рублей, а сумка, чтобы это все удобно переносить на тренировки и игры – 3800 рублей. Но если вы хотите приобрести еще и спортивную форму с логотипом LAP, то комплект из футболки и шорт выйдет в 3950 рублей. Получается, что профессиональная сумма составляет 11930 рублей.

Игра в лапту. Александр Доровских.

Взгляд в будущее

Главный тренер ФОРС Артем Тарасов считает, что в первую очередь необходимо создать большую детско-юношескую лигу, давать развитие игры именно среди детей, которые этим видом спорта занимаются в школе. Но есть одно «но». Сейчас лапта не является олимпийским видом спорта, и все финансирование, по большей мере, уходит на развитие более популярных и общепринятых дисциплин.

Можно сказать, что главный камень преткновения – деньги и небольшая популярность. Интерес спортивного сообщества с каждым годом повышается, что не может не радовать. Если в прошлом году выступали около 10 команд, то сейчас уже чуть больше 20. Чем больше людей будет увлечено лаптой, тем больше шанс получить финансирование на развитие новых турниров, площадок и горизонтов

«В последние 20 лет мы стоим на месте, – прокомментировал сегодняшнее положение лапты играющий тренер и капитан команды «Омский легион» Александр Чебан. - Если сейчас с появлением профессиональной лиги у нас идет какой-то сдвиг, то во всероссийской федерации у нас все не так хорошо. По поводу международной арены, в 2013 русскую лапту хотели переименовать в просто лапту, чтобы игра имела международный статус, но до сих пор ничего не поменялось. Надеемся, что с образованием профессиональной лиги будет все больше людей, которых манит этот вид спорта. И тогда, возможно, в развитие начнут вкладывать средства".

На этапе зарождения федерации футбола лишь единицы спортсменов получали зарплаты, а соревнования имели, скорее, локальный уровень. Возможно, в недалеком будущем, мы с радостью будем сидеть у экранов телевизоров и болеть за сборную России уже на мировых соревнованиях.

Игра в лапту. Александр Доровских.

Следующие игры наших команд

В следующей игре ПБЭ встретится с лидерами группы Омским легионом 24 июня в 13:00 на стадионе парка спорта им. А.Смертина, а уже на следующий день в 14:00 ФОРС также сыграет с Омским легионом на этой же площадке.

Антон Веремеенко.