Без авиашоу, но с салютом. Где и когда смотреть трансляцию парада ВМФ в Санкт-Петербурге

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Что будет на параде?

В параде задействованы около 3 тыс. военнослужащих и 29 кораблей, катеров и подлодок ВМФ России. Если учесть еще катера ФСБ и МЧС, а также гражданские парусники, то общее количество судов составит 41.

Также в 2023 году отказались от авиационной части. Но оставили традиционный салют. Он состоится в 22:00.