30 июля
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Жизнь

Без авиашоу, но с салютом. Где и когда смотреть трансляцию парада ВМФ в Санкт-Петербурге

Главный парад Военно-Морского Флота состоится в Санкт-Петербурге 30 июля. Altapress.ru рассказывает, во сколько и по какому каналу можно будет посмотреть прямую трансляцию парада.

Главный военно-морской парад.
Главный военно-морской парад.
kremlin.ru
1
Когда начнется трансляция?

Трансляция военно-морского парада начнется в 11:00 мск 30 июля.

2
Какой канал будет вести трансляцию?

По традиции, прямую трансляцию главного парада будет вести Первый канал. Также другие СМИ, например, "Фонтанка.ру" будут вести собственные эфиры и рассказывать о том, "что творится за кадром".

"Сами участники парада не видят столько, сколько можно будет увидеть, включив Первый 30 июля", - сообщают на сайте телеканала.

Главный военно-морской парад в День ВМФ-2018.
Главный военно-морской парад в День ВМФ-2018.
http://www.kremlin.ru
3
Что будет на параде?

В параде задействованы около 3 тыс. военнослужащих и 29 кораблей, катеров и подлодок ВМФ России. Если учесть еще катера ФСБ и МЧС, а также гражданские парусники, то общее количество судов составит 41.

Также в 2023 году отказались от авиационной части. Но оставили традиционный салют. Он состоится в 22:00.

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Парад судов на Неве

По данным "Фонтанки.ру", президента РФ поприветствуют экипажи малых ракетных кораблей (мрк) «Буря» и «Зеленый дол». Последний дважды участвовал в петербургских парадах, в динамической части.

Возглавит парадный строй парусный линейный корабль «Полтава». От Балтийского флота и Каспийской флотилии пойдут противодиверсионные катера проекта «Грачонок» - это «Нахимовец», «П-468», «П-474», «Юнармеец Дагестана», десантные катера, в том числе «Алексей Баринов» со знаменитым ботиком Петра I борту и «Иван Пасько» и патрульные — «Раптор».

Балтфлот представит на параде базовый тральщик БФ «Павел Хенов» и малый ракетный корабль «Советск». С Каспия прибыл мрк «Углич».

Завершат прохождение парадного строя пограничный сторожевой катер ФСБ — «Соболь» и два катера петербургского МЧС.

Кстати, вот так проходил военно-морской парад в прошлых годах.

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Покажут ли парад в Кронштадте?

Да, трансляция будет идти также из Кронштадта. Ожидается, что в параде примут участие малый ракетный корабль «Мытищи», корвет «Бойкий», дизельная подводная лодка «Дмитров». Некоторые из них считаются кинозвездами и снимались в российских военных фильмах.

Для прохождения в кильватерном строю в Финском заливе в Кронштадт прибыли десять кораблей ВМФ и один от ФСБ.

Также по северным водам пройдут большой десантный «Иван Грен» и большой противолодочный «Североморск» от Северного флота.

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