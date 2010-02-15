Без паники. Алтайские синоптики рассказали о погоде на выходные дни

15 февраля
Ночью температура воздуха по краю составит −9… −14 градусов, по северу до -20. Днем ожидается −3… −8 градусов, по югу до +3 градусов. Без осадков. Ветер южный 2−7 м/с, местами с порывами до 13 м/с.
В Барнауле днем −4… −6 градусов. Без осадков. Ветер южный 2−7 м/с.
16 февраля
В регионе ночью будет −10… −15 градусов, местами до минус 20 градусов. Днем ожидается −2… −7 градусов, по югу до +3. Без осадков. Ветер южный 2−7 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В Барнауле ночная температура составит −15… −17 градусов, днем прогнозируют −4… −6 градусов. Без осадков. Направление и сила ветра не изменятся.
Между тем этой зимой в Алтайском крае выпало рекордное количество снега, а в некоторые дни было непривычно тепло, заявила в интервью altapress.ru ведущий климатолог АлтГУ Наталья Харламова.