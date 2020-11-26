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Жизнь

Без паники. В барнаульском «Изумрудном» пилят деревья

В парке «Изумрудный» в Барнауле спиливают сухие ветки аварийных деревьев. Об этом в Facebook написал управляющий зеленой зоной Владислав Вакаев.

Белочка в парке "Изумрудный".
Белочка в парке "Изумрудный".
https://www.instagram.com/park_izumrudnyi/

«Пока не лег снег и техника может пройти по парку — ведем обрезку сухих и аварийных веток, угрожающих безопасности посетителей. Прошу не волноваться. Все делается под контролем специалистов», — подчеркнул он.

Ранее в парке установили фонари, которые пришлись по душе барнаульцам.

Фонари выглядят необычно, но не выбиваются из общего антуража парка. Они черные с белыми плафонами круглой формы, и немного напоминают классическое представление об НЛО.

В &quot;Изумрудном&quot; установили уличные фонари.
В «Изумрудном» установили уличные фонари.
Лариса Барышева

Также сообщалось, что недостроенное здание на пр. Комсомольский, 128а у «Изумрудного» достроят и превратят в спортивный объект.

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