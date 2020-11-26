Без паники. В барнаульском «Изумрудном» пилят деревья

В парке «Изумрудный» в Барнауле спиливают сухие ветки аварийных деревьев. Об этом в Facebook написал управляющий зеленой зоной Владислав Вакаев.

«Пока не лег снег и техника может пройти по парку — ведем обрезку сухих и аварийных веток, угрожающих безопасности посетителей. Прошу не волноваться. Все делается под контролем специалистов», — подчеркнул он.

Ранее в парке установили фонари, которые пришлись по душе барнаульцам.

Фонари выглядят необычно, но не выбиваются из общего антуража парка. Они черные с белыми плафонами круглой формы, и немного напоминают классическое представление об НЛО.

В «Изумрудном» установили уличные фонари. Лариса Барышева

Также сообщалось, что недостроенное здание на пр. Комсомольский, 128а у «Изумрудного» достроят и превратят в спортивный объект.