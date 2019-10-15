Безвыходное положение: на Оби от рыбака посреди реки уплыла лодка

15 октября очевидцы сообщили спасателям, как в Новосибирске на отмели на Оби рыбак зовет на помощь. Оказалось, что у мужчины уплыла надувная лодка, и он не может выбраться с островка, сообщают «Спасатели МАСС».

Спасатели на катере нашли рыбака по сообщениям очевидцев. Мужчина 1955 года рождения рассказал, что его лодка с мотором отвязалась и уплыла вниз по реке. Спасатели взяли мужчину на борт и отправились искать его лодку.

Как выяснилось, лодка пристала к правому берегу ниже по течению, её подобрали другие рыбаки.