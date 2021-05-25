Биолог рассказала, будет ли в Алтайском крае нашествие комаров

В последнее время погода способствовала размножению этих кровососущих.
«Единственное, им помешали кратковременные заморозки и сильный ветер, но такая непогода была недолгой, и погибнуть успело не так много личинок», — говорит Комарова.
Комарам нравится влажная, теплая и безветренная погода. Самки откладывают яйца в емкостях с водой, в прудах, на болотах и озерах — в местах, где нет течения.
Если сильного ветра не будет, в ближайшие дни комаров станет больше.
В 2020 году администрация Барнаула приступила к уничтожению комариных очагов в начале июня.
Ранее эксперт рассказал, каких россиян предпочитают комары