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Жизнь

Биолог рассказала, будет ли в Алтайском крае нашествие комаров

В апреле и мае комары в Алтайском крае активно размножались, а недолгие заморозки не сильно ударили по популяции, рассказала «Алтайской правде» доктор биологических наук Людмила Комарова.

Комары.
Комары.
СС0

В последнее время погода способствовала размножению этих кровососущих.

«Единственное, им помешали кратковременные заморозки и сильный ветер, но такая непогода была недолгой, и погибнуть успело не так много личинок», — говорит Комарова.

Комарам нравится влажная, теплая и безветренная погода. Самки откладывают яйца в емкостях с водой, в прудах, на болотах и озерах — в местах, где нет течения.

Если сильного ветра не будет, в ближайшие дни комаров станет больше.

В 2020 году администрация Барнаула приступила к уничтожению комариных очагов в начале июня.

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