31 мая
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Жизнь

Бывалый сантехник назвал самые частые поломки в квартирах

Смесители, трубы и сливы являются чаще другого сантехнического оборудования ломаются в квартирах, рассказал «Мосленте» сантехник с 20-летним стажем Роман.

Унитаз, сантехника.
Унитаз, сантехника.
СС0

«Чаще всего у людей ломаются смесители, сливы, трубы под раковиной. Причины две — возраст оборудования и кривые руки. То, что было поставлено еще при Советском Союзе, естественным образом себя изжило и постоянно ломается. Но есть еще куча случаев, когда работать приходится с тем, что пару десятков лет назад наваяли доморощенные „мастера“», — сказал специалист.

Он добавил — в последнее время в квартирах часто ломается механизм разведения горячей и холодной воды. Раньше его делали из металлопласта, но оказалось, что материал живет не больше 10−11 лет.

«В итоге, у многих сейчас такие трубы больше напоминают решето. А решить проблему можно только капитальным ремонтом в санузле. Благо, сейчас есть новые материалы с большим запасом прочности, так что разбираем старое, ставим новое», — продолжил мастер.

Часто в городских квартирах часто приходится менять полотенцесушители и прочищать канализацию.

Ранее коварный сантехник соблазнил пенсионерку и стал ее шантажировать.

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