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Потребитель

Белый «друг». Унитазы подорожали в России

Сантехника подорожала до 70% в России за февраль-апрель. Особенно «подскочили» цены на раковины, смесители и унитазы эконом-класса, ссылается РБК на исследование строительной компании Pridex.

Унитаз, сантехника.
Унитаз, сантехника.
СС0

В премиум-сегменте отмечается большой дефицит сантехники. При этом ситуацией повышенного спроса, связанного с уходом европейских компаний, пользуются китайские и турецкие поставщики. Они увеличивают стоимость своих товаров.

Так, душевые кабины, ванны, комплектующие и душевое оборудование подорожали на 30−70%, полотенцесушители — на 20%, а аксессуары для санузлов — на 40%. Кроме того, на 5−25% выросли цены на премиум- позиции.

Эксперты утверждают, что рост цен вызван сокращением предложения, усложнением логистических цепочек и подорожанием сырья.

«Несмотря на возврат курса рубля к докризисным показателям, сокращение предложения, усложнение логистических цепочек и удорожание сырья остаются важными факторами, оказывающими влияние на стоимость конечного продукта», — подчеркнул коммерческий директор Pridex Александр Алейников.

Ранее стало известно, что автозапчасти подорожали за март-апрель в среднем на 30%.

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