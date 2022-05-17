Белый «друг». Унитазы подорожали в России

В премиум-сегменте отмечается большой дефицит сантехники. При этом ситуацией повышенного спроса, связанного с уходом европейских компаний, пользуются китайские и турецкие поставщики. Они увеличивают стоимость своих товаров.
Так, душевые кабины, ванны, комплектующие и душевое оборудование подорожали на 30−70%, полотенцесушители — на 20%, а аксессуары для санузлов — на 40%. Кроме того, на 5−25% выросли цены на премиум- позиции.
Эксперты утверждают, что рост цен вызван сокращением предложения, усложнением логистических цепочек и подорожанием сырья.
«Несмотря на возврат курса рубля к докризисным показателям, сокращение предложения, усложнение логистических цепочек и удорожание сырья остаются важными факторами, оказывающими влияние на стоимость конечного продукта», — подчеркнул коммерческий директор Pridex Александр Алейников.
Ранее стало известно, что автозапчасти подорожали за март-апрель в среднем на 30%.