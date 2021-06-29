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Жизнь

Бывшего барнаульского налоговика и советника 1 класса взяли под стражу в здании краевого суда

Бывший начальник межрайонной инспекции ФНС № 14 по Алтайскому краю Алексей Шлегель, получивший условный срок за покушение на мошенничество и взятку, все же отправится в исправительную колонию. Краевой суд изменил наказание, вынесенное ему райсудом, заменив условный срок на реальный. Кроме того, экс-советник госслужбы 1 класса должен будет заплатить штраф — в счет уплаты у него изъяли телефон.

Высокопоставленный налоговик Алексей Шлегель был арестован в октябре 2019 года по подозрению во взятке в особо крупном размере.
Высокопоставленный налоговик Алексей Шлегель был арестован в октябре 2019 года по подозрению во взятке в особо крупном размере.
СУСК по АЛтайскому краю.

В чем его обвиняли

В октябре 2019 года Алексея Шлегеля задержали силовики прямо на рабочем месте — в здании налоговой службы на пр-те Социалистическом, 47.

А 5 апреля 2021 года Центральный райсуд признал его виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получении взятки должностным лицом (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Райсуд назначил ему условный срок — 4 года лишения свободы со штрафом в 525 280 рублей (десятикратная сумма взятки). Кроме этого, ему запретили занимать руководящие должности на госслужбе и в местном самоуправлении на 2 года и лишили классного чина «советник государственной гражданской службы РФ 1 класса».

Со Шлегеля также взыскали процессуальные издержки. Денежные средства в сумме 165 тыс. рублей были обращены в счет исполнения наказания в виде штрафа. До вступления приговора в силу экс-налоговик оставался под подпиской о невыезде.

Алексей Шлегель.
Алексей Шлегель.
УФСБ по АК.

Что решил краевой суд

Но затем прокурор подал представление в краевой суд, а адвокат Шлегеля — жалобу. И 25 июня краевой суд изменил приговор, заменив условные четыре года не реальный срок.

Шлегель будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима — все те же 4 года. Он взят под стражу в зале суда, сообщили в краевом суде. При этом из приговора исключили дополнительное наказание — запрет на занятие руководящих должностей.

Алексей Шлегель.
Алексей Шлегель.
УФСБ по АК.

Кроме того, Шлегеля освободили от уплаты процессуальных издержек, связанных с проведением по делу судебной товароведческой экспертизы. А вот принадлежащий ему телефон обратили в счет исполнения наказания в виде штрафа (который не отменили).

Вместе со Шлегелем по делу проходил также Андрей Соколов. Его Центральный райсуд признал виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Наказание Соколову — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Краевой суд оставил это наказание в силе.

Жалобы адвокатов осужденных краевой суд оставил без удовлетворения.

Алтайский краевой суд.
Алтайский краевой суд.
altapress.ru

Что натворил экс-налоговик

Алтайские следователи краевой СУСКР рассказывали: в октябре 2019 года Алексей Шлегель и его знакомый ввели в заблуждение предпринимателя из Бийска. Его компанию проверяла ФНС. Бизнесмену предложили уменьшить сумму планируемых к доначислению налогов за взятку в 3 млн рублей.

А в действительности деньги они никому передавать не собирались. От предпринимателя они получили, как ранее сообщали следователи, 1,5 млн рублей, предназначенными якобы в качестве части взятки.

Кроме того, следствие пришло к выводу, что Шлегель незаконно получил имущество на сумму более 50 тыс. рублей от другого предпринимателя за непроведение проверки.

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