Бывшего главного «физкультурника» мэрии Барнаула будут судить за присвоение, растрату и взятку

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Барнаула Алексея Каретникова, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Напомним, Каретников оказался в центре внимания силовиков летом 2019 года. В конце июля региональная ФСБ опубликовала видео задержания бывшего чиновника.

Экс-сотрудника мэрии обвиняют по двум статьям: в «присвоении и растрате чужого имущества с использованием служебного положения» и «получении должностным лицом лично взятки в виде денег».

«В сентябре 2016 года обвиняемый получил от барнаульского предпринимателя взятку в размере 100 тыс. рублей за выбор его компании в качестве поставщика товаров спорткомитету города без проведения конкурса <…> по существенно завышенной цене», — рассказали в СК первый эпизод.

В другом случае — в 2018 году — на счет предпринимателя перечислили бюджетные 100 тыс. рублей за якобы проведенное спортивное мероприятие. После обвиняемый забрал деньги, уточнили в ведомстве.

Деньги , взятка. бийск.22.мвд.рф

«В 2019 году при реализации конкурса социально значимых проектов на соискание денежных грантов по организации спортивно-массовой работы, обвиняемый завладел суммой в 100 тыс. рублей по якобы выигранным двумя спортивными школами города грантам», — рассказали в СК о следующем эпизоде.

Однако не всегда сумма ограничивалась сотней тысяч. Так, по данным следствия, весной 2019 года «при реализации муниципального контракта на организацию проведения физкультурно-спортивных мероприятий чиновник похитил более 300 тыс. рублей».

Каретников своей вины не признал. На его имущество в размере более 1,1 млн рублей наложен арест. Уголовное дело вскоре направят в суд.

В середине июня оскандалившегося чиновника уволили из мэрии, за пару недель до этого он ушел на больничный.