Бывшего главу Кузбасса проводили в последний путь

NGS42.ru сообщает, что во время церемонии зал собора был заполнен чуть больше чем наполовину. Проводить бывшего главу пришли члены его семьи, бывшие коллеги и представители власти, в том числе и действующий губернатор региона Сергей Цивилев.

Отмечается, что в отличие от прощания, в конце церемонии подойти к Тулееву разрешили не всем желающим, а только семье.

Когда родные простились с Аманом Гумировичем, гроб с телом направили на кемеровское Центральное кладбище №1.

На погребение пустили ограниченный круг лиц, среди них семья, друзья, представители власти и правоохранительных органов. Сам гроб везли на лафете, закрепленном за бронетранспортером "Тигр".

Во время церемонии похорон раздались залпы почетного караула.

Бывшего губернатора Кузбасса похоронили рядом с его младшим сыном, который погиб в ДТП несколько лет назад.

Президент РФ также передал свои соболезнования семье Тулеева.

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