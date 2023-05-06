Бывшего ректора бийского вуза отпустили из СИЗО под домашний арест

Экс-ректора АГПУ имени Шукшина Людмилу Мокрецову отпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Ранее суд отказался отпускать Мокрецову из СИЗО и оставил под стражей, несмотря на просьбы коллег и родственников смягчить меру пресечения. Она должна была пробыть в СИХО до 13 мая.

Свое решение суд объяснил тем, что подозреваемая, находясь дома под подпиской о невыезде, сможет оказывать давление на свидетелей.

По информации источника, суд изменил свое решение.

Из-за чего бывший ректор оказалась в СИЗО?

Следствие считает, что Мокрецова с 2021 по 2022 год требовала от двух своих подчиненных деньги, которые они получили в качестве дополнительных выплат. Таким образом, она получила почти 1,6 млн рублей.

В конце марта суд назначил Мокрецовой наказание в виде заключения под стражу. Ее поместили в СИЗО на 45 дней.

Ранее более 400 человек подписали петицию об освобождении Мокрецовой.

Авторы петиции не верят, что Мокрецова могла совершить такое преступление. По их мнению, заключение под стражу — слишком жесткая мера, которую не применяют даже к бандитам.