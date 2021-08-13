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Жизнь

Бывший кинотеатр «Родина» начали переделывать под планетарий

В Барнауле начались работы по переоборудованию бывшего кинотеатра «Родина» под планетарий, сообщает мэрия города. Обновить здание планируют до 30 сентября этого года.

Бывший кинотеатр "Родина" начали переделывать под планетарий
Бывший кинотеатр "Родина" начали переделывать под планетарий
Михаил Полубедов/Пресс-служба администрации Барнаула

На переоборудование было выделено 13 млн рублей.

«Первый этап — переоборудование зала — наиболее сложный. Здесь предстоит обустроить инновационный купол, чтобы проецировать на него полнокупольные программы и фильмы с высоким разрешением. Также будет площадка для выступления лектора, удобные кресла для зрителей. Важной частью ремонта станет и акустическая отделка помещения. В центре зала разместится новое проекционное оборудование. Поскольку здание является объектом культурного наследия, все работы проходят согласование с Алтайохранкультурой», — сообщил председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков.

Автор архитектурного проекта Александр Деринг заявил, что внешне здание не изменится — появится только вывеска «Планетарий».

Кстати, когда это здание несколько лет занимал театр кукол «Сказка», вывеску никто не менял — поэтому на нем до сих пор можно увидеть слова «Кино» и «Родина».

Помимо купола, в «звездном доме» появятся новые интерьеры: здесь обустроят своеобразный центр творчества и культуры, разместят музей космонавтики, площадки для времяпрепровождения детей.

Предполагается, что планетарий начнет свою работу уже этой зимой.

Что еще известно о проекте

Напомним, что прежнее здание планетария в парке «Изумрудный» официально передали приходу Кресто-Воздвиженской Церкви в 2019 году.

Строительными работами занимается барнаульская фирма «Рост» — мэрия заключила с ней контракт 5 июля. Ремонт обойдется в 3,877 млн рублей. Остальные деньги, вероятно, пойдут на оборудование.

Ранее власти сообщали, что в зрительный зал кинотеатра для планетария встроят купол диаметром девять метров, установят цифровую систему для демонстрации полнокупольных программ, а также действующий аппарат планетарий «ZKP-1». Вместимость зрительного зала — 45 мест.

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