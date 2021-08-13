Бывший кинотеатр «Родина» начали переделывать под планетарий

В Барнауле начались работы по переоборудованию бывшего кинотеатра «Родина» под планетарий, сообщает мэрия города. Обновить здание планируют до 30 сентября этого года.

На переоборудование было выделено 13 млн рублей.

«Первый этап — переоборудование зала — наиболее сложный. Здесь предстоит обустроить инновационный купол, чтобы проецировать на него полнокупольные программы и фильмы с высоким разрешением. Также будет площадка для выступления лектора, удобные кресла для зрителей. Важной частью ремонта станет и акустическая отделка помещения. В центре зала разместится новое проекционное оборудование. Поскольку здание является объектом культурного наследия, все работы проходят согласование с Алтайохранкультурой», — сообщил председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков.

Автор архитектурного проекта Александр Деринг заявил, что внешне здание не изменится — появится только вывеска «Планетарий».

Кстати, когда это здание несколько лет занимал театр кукол «Сказка», вывеску никто не менял — поэтому на нем до сих пор можно увидеть слова «Кино» и «Родина».

Помимо купола, в «звездном доме» появятся новые интерьеры: здесь обустроят своеобразный центр творчества и культуры, разместят музей космонавтики, площадки для времяпрепровождения детей.

Предполагается, что планетарий начнет свою работу уже этой зимой.

Что еще известно о проекте

Напомним, что прежнее здание планетария в парке «Изумрудный» официально передали приходу Кресто-Воздвиженской Церкви в 2019 году.

Строительными работами занимается барнаульская фирма «Рост» — мэрия заключила с ней контракт 5 июля. Ремонт обойдется в 3,877 млн рублей. Остальные деньги, вероятно, пойдут на оборудование.

Ранее власти сообщали, что в зрительный зал кинотеатра для планетария встроят купол диаметром девять метров, установят цифровую систему для демонстрации полнокупольных программ, а также действующий аппарат планетарий «ZKP-1». Вместимость зрительного зала — 45 мест.