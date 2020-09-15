Бывший вице-мэр Барнаула попытался обжаловать приговор за коррупцию

Суд апелляционной инстанции признал приговор законным и обоснованным, а жалобу адвоката о применении положений ст. 73 УК РФ и назначении наказания условно отклонил.
В прокуратуре отмечают, что наказание в виде 5 лет строгого режима и штрафа 1,3 млн рублей назначено с учетом смягчающих обстоятельств.
Ранее адвокат Павел Полховцев в большом интервью заявил altapress.ru, что считает наказание чрезмерно суровым.
За что судили бывшего вице-мэра
Александр Алексенко признан виновным в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) за общее покровительство частной фирме и создание благоприятных условий для ее коммерческой деятельности.
С января 2018 по июнь 2019 года он получил от фирмы по транспортировке сточных вод в качестве взятки 1,3 млн рублей.