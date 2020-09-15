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Жизнь

Бывший вице-мэр Барнаула попытался обжаловать приговор за коррупцию

Адвокат бывшего вице-мэра Барнаула Александра Алексеенко подал жалобу на вынесенный ранее приговор, чтобы смягчить наказание. Ранее экс-чиновнику назначили 5 лет строгого режима.

Александр Алексеенко и взятка.
Александр Алексеенко и взятка.
altai-krai.sledcom.ru

Суд апелляционной инстанции признал приговор законным и обоснованным, а жалобу адвоката о применении положений ст. 73 УК РФ и назначении наказания условно отклонил.

В прокуратуре отмечают, что наказание в виде 5 лет строгого режима и штрафа 1,3 млн рублей назначено с учетом смягчающих обстоятельств.

Ранее адвокат Павел Полховцев в большом интервью заявил altapress.ru, что считает наказание чрезмерно суровым.

За что судили бывшего вице-мэра

Александр Алексенко признан виновным в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) за общее покровительство частной фирме и создание благоприятных условий для ее коммерческой деятельности.

С января 2018 по июнь 2019 года он получил от фирмы по транспортировке сточных вод в качестве взятки 1,3 млн рублей.

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