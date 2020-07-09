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9 июля 25°C
Жизнь

Бывший зампрокурора Алтая, гонявший Колганова за вырубку березовой рощи, возглавил прокуратуру региона

Прокуратуру Волгоградской области возглавил бывший заместитель прокурора Алтайского края Денис Костенко, пишут «Новости Волгограда».

Денис Костенко, прокурор Волгоградской области.
Денис Костенко, прокурор Волгоградской области.
epp.genproc.gov.ru.

Костенко уже появился на сайте прокуратуры Волгоградской области как руководитель ведомства, однако в город еще не прибыл.

Как только это произойдет, его представят коллективу и он приступит к исполнению своих обязанностей. Областная Дума уже одобрила кандидатуру.

«От нового руководителя ждут усиления борьбы с коррупцией в собственных рядах, а также в сферах, где прокуратура может и должна инициировать проверки», — отмечает издание.

Прежняя должность Костенко — Западно-Сибирский транспортный прокурор.

В 2009 году Барнаулом правил Владимир Колганов.
В 2009 году Барнаулом правил Владимир Колганов.
Олег Богданов

Напомним, в 2005 году Костенко назначили заместителем прокурора Алтайского края. В 2007 году в ведомстве произошли крупные кадровые перестановки, в результате которых он продолжил работу в Новосибирске.

Весной 2006 года прокуратура проверила вырубку берез в микрорайоне Солнечная поляна в Барнауле. По итогу Костенко внес представление мэру города Владимиру Колганову.

Зампрокурора обязал мэра принять конкретные меры в течение месяца и отчитаться в письменной форме. Через четыре дня власти города пообещали высадить новые деревья в рощах Индустриального района.

Кстати, именно тогда Колганов заявил, что отныне ни одно дерево в черте города не будет свалено без его ведома. Также пообещал наказать всех ответственных за случившееся.

Ранее экс-начальник УВД Барнаула вошел в совет директоров крупной космической компании.

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