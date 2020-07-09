Бывший зампрокурора Алтая, гонявший Колганова за вырубку березовой рощи, возглавил прокуратуру региона

Костенко уже появился на сайте прокуратуры Волгоградской области как руководитель ведомства, однако в город еще не прибыл.

Как только это произойдет, его представят коллективу и он приступит к исполнению своих обязанностей. Областная Дума уже одобрила кандидатуру.

«От нового руководителя ждут усиления борьбы с коррупцией в собственных рядах, а также в сферах, где прокуратура может и должна инициировать проверки», — отмечает издание.

Прежняя должность Костенко — Западно-Сибирский транспортный прокурор.

В 2009 году Барнаулом правил Владимир Колганов. Олег Богданов

Напомним, в 2005 году Костенко назначили заместителем прокурора Алтайского края. В 2007 году в ведомстве произошли крупные кадровые перестановки, в результате которых он продолжил работу в Новосибирске.

Весной 2006 года прокуратура проверила вырубку берез в микрорайоне Солнечная поляна в Барнауле. По итогу Костенко внес представление мэру города Владимиру Колганову.

Зампрокурора обязал мэра принять конкретные меры в течение месяца и отчитаться в письменной форме. Через четыре дня власти города пообещали высадить новые деревья в рощах Индустриального района.

Кстати, именно тогда Колганов заявил, что отныне ни одно дерево в черте города не будет свалено без его ведома. Также пообещал наказать всех ответственных за случившееся.

Ранее экс-начальник УВД Барнаула вошел в совет директоров крупной космической компании.