Бывший зампрокурора Алтая, гонявший Колганова за вырубку березовой рощи, возглавил прокуратуру региона

Костенко уже появился на сайте прокуратуры Волгоградской области как руководитель ведомства, однако в город еще не прибыл.
Как только это произойдет, его представят коллективу и он приступит к исполнению своих обязанностей. Областная Дума уже одобрила кандидатуру.
«От нового руководителя ждут усиления борьбы с коррупцией в собственных рядах, а также в сферах, где прокуратура может и должна инициировать проверки», — отмечает издание.
Прежняя должность Костенко — Западно-Сибирский транспортный прокурор.
Напомним, в 2005 году Костенко назначили заместителем прокурора Алтайского края. В 2007 году в ведомстве произошли крупные кадровые перестановки, в результате которых он продолжил работу в Новосибирске.
Весной 2006 года прокуратура проверила вырубку берез в микрорайоне Солнечная поляна в Барнауле. По итогу Костенко внес представление мэру города Владимиру Колганову.
Зампрокурора обязал мэра принять конкретные меры в течение месяца и отчитаться в письменной форме. Через четыре дня власти города пообещали высадить новые деревья в рощах Индустриального района.
Кстати, именно тогда Колганов заявил, что отныне ни одно дерево в черте города не будет свалено без его ведома. Также пообещал наказать всех ответственных за случившееся.
Ранее экс-начальник УВД Барнаула вошел в совет директоров крупной космической компании.