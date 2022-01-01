Бийчане 1 января сидят дома, разглядывают фото опустевшего Бийска и смеются

В паблике « Инцидент Бийск » обсуждают фотографии города, чьи улицы опустели 1 января после встречи Нового года.

Пустынными и безлюдными стали улицы алтайского наукограда в 11 утра. Обычно в это время в местах на фото полно машин и жителей.

В комментариях бийчане высказали три версии, почему в городе «тишина и вдоль дорог мертвые с косами стоят»: или все спят, или все пьют, или у всех похмелье.

«Многие до сих пор считают, что если в Новый год не нажраться до поросячьего визга, то праздник пройдет напрасно», — отметил местный житель.

Фотографии сравнили с кадрами из фильмов ужасов, в которых вирус уничтожил почти все население планеты.

Бийчане отметили, что в такой тишине идеально таксовать — практически как ночью никто не мешает.

«Люблю 1 января по городу кататься», — написал житель.

Днем и ближе к вечеру, как сообщили в комментариях, люди начали потихоньку выходить на улицы из домов.