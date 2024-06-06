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Жизнь

Бийчане жалуются на завышенные счета в квитанциях ЖКХ

Бийчане заметили в своих квитанциях слишком большие, по их мнению, суммы за водоснабжение, сообщает «Банкфакс» со ссылкой на посты в соцсетях.

По словам потребителей, некоторым в квитанциях «приписали» долги, другим — начислили большие суммы. У некоторых за воду «налилось» более 3 тыс. рублей.

Жители Бийска добавили, что проблемы есть и с новой системой оплаты в сервисе «Квартплата+», в котором не сразу отображаются оплаченные счета.

В апреле 2024 города бийский водоканал перешел с системы «Город» на новое программное обеспечение.

Ранее россиян предупреждали о скором росте жилищно-коммунальных расходов.

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