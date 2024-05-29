Госинспекция Алтайского края подала в суд иск с требованием отозвать лицензию у управляющей компании «Яровое», которая ранее была единственной компанией, предоставляющей такие услуги в городе. Об этом иске можно узнать из картотеки краевого арбитражного суда.

Напомним, что в настоящее время УК «Яровое» находится в процессе банкротства. В 2023 году компания подала заявление о банкротстве, и в марте 2024 года ее признали банкротом.

Среди кредиторов управляющей компании «Яровое» — предприниматели, поставщики ресурсов и Федеральная налоговая служба. Однако это не означает, что именно эти долги стали причиной попытки лишить УК лицензии — в материалах иска такой информации нет.

По данным портала «Мой ЖКХ», управляющая компания «Яровое» — одна из трех компаний этого профиля в городе, вторая — УК «Коммунальщик», а третья УК «Благоустройство». Как сообщает этот же портал, сейчас компания «Яровое» управляет только одним домом.

Ранее altapress.ru уже рассказывал, что у предыдущей управляющей компании «Яровое» была богатая на события история. По информации издания, раньше управляющая компания работала вместе с «Коммунальщиком». Однако после того, как сменились собственники, «Яровое» перестало оплачивать услуги, оказанные «Коммунальщиком».

Это привело к судебным искам со стороны «Коммунальщика», а также к тому, что компания стала первым конкурентом УК «Яровое» в истории города. В результате историей «Ярового» заинтересовалась прокуратура, заподозрив управляющую компанию в преднамеренном банкротстве.

Самое важное - в нашем Telegram-канале