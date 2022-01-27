28 января -13°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Бийчанин нашел банковскую карту и успел побегать по магазинам до задержания

В Алтайском крае мужчина несколько дней рассчитывался за покупки найденной банковской картой, сообщает региональное МВД.

Шоппинг.
Шоппинг.
pixabay.com.

С жалобой в полицию обратилась жительница Бийска, потерявшая банковскую карту.

«За несколько дней с ее счета было списано более 8 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Полицейские выяснили, что карту нашел 44-летний местный житель. С помощью находки он оплачивал покупки в различных магазинах.

Бийчанин признался в содеянном. Ему грозит до 6 лет лишения свободы за «кражу, совершенную с банковского счета».

В МВД напомнили, что ни в коем случае нельзя использовать найденную банковскую карту, поскольку деньги на счетах принадлежат владельцу, а их использование повлечет уголовное наказание.

Ранее девушка из Барнаула потеряла банковскую карту и читала СМС, как кто-то покупает алкоголь.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость