Бийчанин нашел банковскую карту и успел побегать по магазинам до задержания

В Алтайском крае мужчина несколько дней рассчитывался за покупки найденной банковской картой, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась жительница Бийска, потерявшая банковскую карту.

«За несколько дней с ее счета было списано более 8 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Полицейские выяснили, что карту нашел 44-летний местный житель. С помощью находки он оплачивал покупки в различных магазинах.

Бийчанин признался в содеянном. Ему грозит до 6 лет лишения свободы за «кражу, совершенную с банковского счета».

В МВД напомнили, что ни в коем случае нельзя использовать найденную банковскую карту, поскольку деньги на счетах принадлежат владельцу, а их использование повлечет уголовное наказание.

Ранее девушка из Барнаула потеряла банковскую карту и читала СМС, как кто-то покупает алкоголь.