Бийчанин нашел банковскую карту и успел побегать по магазинам до задержания

С жалобой в полицию обратилась жительница Бийска, потерявшая банковскую карту.
«За несколько дней с ее счета было списано более 8 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.
Полицейские выяснили, что карту нашел 44-летний местный житель. С помощью находки он оплачивал покупки в различных магазинах.
Бийчанин признался в содеянном. Ему грозит до 6 лет лишения свободы за «кражу, совершенную с банковского счета».
В МВД напомнили, что ни в коем случае нельзя использовать найденную банковскую карту, поскольку деньги на счетах принадлежат владельцу, а их использование повлечет уголовное наказание.
Ранее девушка из Барнаула потеряла банковскую карту и читала СМС, как кто-то покупает алкоголь.