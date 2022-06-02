Бийчанин нашел топливную карту, принадлежащую больнице, и списал 540 литров бензина

С жалобой в полицию обратилась завхоз одной из больниц. Она пояснила, что водитель потерял топливную карту, принадлежащую учреждению.
«Неизвестный нашел карту и за несколько дней успел списать с нее 540 литров бензина», — рассказали в ведомстве.
Правоохранители задержали 38-летнего бийчанина, который сознался, что использовал найденную карту в личных целях.
В полиции возбудили уголовное дело по факту кражи.
Ранее в Бийске водитель автобуса несколько дней кушал на деньги с банковской карты подростка.