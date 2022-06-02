Бийчанин нашел топливную карту, принадлежащую больнице, и списал 540 литров бензина

В Бийске полицейские задержали мужчину, заправлявшего свой автомобиль за счет местной больницы, сообщает « Инцидент Бийск ».

С жалобой в полицию обратилась завхоз одной из больниц. Она пояснила, что водитель потерял топливную карту, принадлежащую учреждению.

«Неизвестный нашел карту и за несколько дней успел списать с нее 540 литров бензина», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители задержали 38-летнего бийчанина, который сознался, что использовал найденную карту в личных целях.

В полиции возбудили уголовное дело по факту кражи.

Ранее в Бийске водитель автобуса несколько дней кушал на деньги с банковской карты подростка.