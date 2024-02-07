7 февраля
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Жизнь

Бийчанин припарковался на снежной горке. Соседи пытаются выяснить мотивы поступка

Бийчанин припарковал автомобиль на снежной горке и повеселил соседей. Фото машины выложили в паблик "Бийск - мой город".

Автомобиль припарковали на снежной горе.
Автомобиль припарковали на снежной горе.
"Бийск - мой город"

Настоящий царь горы - так подписали бийчане эту фотографию. При этом неизвестно, как машина оказалась на снежной горке.

В комментариях нашли возможный ответ на ситуацию.

"Наверное, чтобы власти обратили внимание на кучу снега, которую нужно убрать" — написали под фото.

А многим показалось, что так хозяин автомобиля хвастается стояночным тормозом. Ведь именно благодаря ему машину и стоит в такой "позе".

Ранее бийчане действительно жаловались на снежный горы в человеческий рост, которые коммунальне службы не убирали.

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