Бийчанин припарковался на снежной горке. Соседи пытаются выяснить мотивы поступка

Настоящий царь горы - так подписали бийчане эту фотографию. При этом неизвестно, как машина оказалась на снежной горке.
В комментариях нашли возможный ответ на ситуацию.
"Наверное, чтобы власти обратили внимание на кучу снега, которую нужно убрать" — написали под фото.
А многим показалось, что так хозяин автомобиля хвастается стояночным тормозом. Ведь именно благодаря ему машину и стоит в такой "позе".
Ранее бийчане действительно жаловались на снежный горы в человеческий рост, которые коммунальне службы не убирали.
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