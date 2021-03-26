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Жизнь

Бийчанин проапгрейдил свой УАЗик, чтобы «размазать» залежи снега по заваленному двору

В интернет-сообществе «Барнаул 22» показали на видео, как житель Бийска борется со снегом во дворе дома, по которому практически невозможно проехать.

Водитель на УАЗике убирает снег. Бийск.
Водитель на УАЗике убирает снег. Бийск.
кадр из видео.

Умелец из наукограда прикрепил к своему УАЗику отвал, чтобы сгребать снег с дороги, и принялся расчищать двор.

При этом, судя по кадрам, снега настолько много, что проблема проехать даже на отечественном внедорожнике, созданном для того, чтобы «преодолевать всякую грязь».

«Вот так вот у нас помогают люди. УАЗик с отвалом. Какой-то дяденька помогает нам, чтобы мы выехали потом со двора», — комментирует местный житель добровольную ночную уборку снега.

«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — отметили в комментариях к записи.

Впрочем, не всех устроило желание бийчанина бороться со снегом. По мнению некоторых, он «чистит неубедительно», «просто катается» и «шлифует снег колесами там, где обычная машина проезжает».

Ранее в Бийске целая группа добровольцев решила очистить город от накопившегося снега — это вызвало в соцсетях бурное обсуждение и осуждение.

Кстати, практически всю зиму бийчанам приходилось таранить сугробы, чтобы выехать со дворов. Так что снега в городе и правда много.

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