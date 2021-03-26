Бийчанин проапгрейдил свой УАЗик, чтобы «размазать» залежи снега по заваленному двору

Умелец из наукограда прикрепил к своему УАЗику отвал, чтобы сгребать снег с дороги, и принялся расчищать двор.
При этом, судя по кадрам, снега настолько много, что проблема проехать даже на отечественном внедорожнике, созданном для того, чтобы «преодолевать всякую грязь».
«Вот так вот у нас помогают люди. УАЗик с отвалом. Какой-то дяденька помогает нам, чтобы мы выехали потом со двора», — комментирует местный житель добровольную ночную уборку снега.
«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — отметили в комментариях к записи.
Впрочем, не всех устроило желание бийчанина бороться со снегом. По мнению некоторых, он «чистит неубедительно», «просто катается» и «шлифует снег колесами там, где обычная машина проезжает».
Ранее в Бийске целая группа добровольцев решила очистить город от накопившегося снега — это вызвало в соцсетях бурное обсуждение и осуждение.
Кстати, практически всю зиму бийчанам приходилось таранить сугробы, чтобы выехать со дворов. Так что снега в городе и правда много.