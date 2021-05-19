Бийчанка чудом выжила после того, как другим именем назвала возлюбленного

В Алтайском крае будут судить мужчину, у которого не получилось убить бывшую сожительницу, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел в Бийске в декабре 2020 года. Местная жительница позвонила своему 51-летнему сожителю, с которым недавно рассталась.

Вечером мужчина пришел, чтобы забрать свои вещи, но задержался — вместе с дамой начал употреблять спиртное.

«В ходе распития бывшая возлюбленная назвала мужчину другим именем, чем спровоцировала конфликт. На почве ревности обвиняемый причинил ножевое ранение грудной клетки потерпевшей, после чего скрылся, полагая, что убил ее», — рассказали в ведомстве.

43-летняя женщина смогла позвонить знакомому, благодаря которому медики успели вовремя оказать помощь.

Задержанный бийчанин полностью признал вину. За покушение на убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Красноярском крае бывший следователь устроил «во все тяжкие» — убил возлюбленную и попытался растворить тело.