Бийчанка пожаловалась, что металлоискатели облучают ее ребенка в детсаду

Женщина обратилась к министру здравоохранения Алтайского края Дмитрию Попову, чтобы он разобрался в ситуации.

«В Бийске в детском саду № 25 поставили рамку, через которую вход и выход один. Дети и родители получают облучение. Во всем городе только в одном детсадике такое безобразие. Там дети до трех лет и душевно больные. Закон запрещает это делать, разберитесь с этим безобразие», — обратилась к Попову горожанка.