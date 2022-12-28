Бийчанка пожаловалась, что металлоискатели облучают ее ребенка в детсаду

Женщина обратилась к министру здравоохранения Алтайского края Дмитрию Попову, чтобы он разобрался в ситуации.
«В Бийске в детском саду № 25 поставили рамку, через которую вход и выход один. Дети и родители получают облучение. Во всем городе только в одном детсадике такое безобразие. Там дети до трех лет и душевно больные. Закон запрещает это делать, разберитесь с этим безобразие», — обратилась к Попову горожанка.
В министерстве здравоохранения ситуация не прокомментировали, а вот администрация Бийска ответ дала.
Горожанке объяснили, что металлоискатели вреда здоровью не несут, они установлены во всех детсадах и школах. Их поставили, чтобы обеспечить безопасность детей, родителей и сотрудников.
Также на арки имеются паспорта, согласно которым данное оборудование работает с помощью электромагнитных полей и не причиняет вреда здоровью людей.
Ранее комитет по образованию Барнаула прокомментировал новость о том, что в детсаду тараканы обедают вместе с малышами.
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