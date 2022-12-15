15 декабря
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Комитет по образованию Барнаула прокомментировал новость о том, что в детсаду тараканы обедают вместе с малышами

Комитет по образованию Барнаула прокомментировал новость о том, что в детском саду № 162 расплодились тараканы. Ранее об этом писал altapress.ru.

Еда. Каша.
Еда. Каша.
pixabay.com.

Как сообщили в ведомстве, в учреждении провели проверку. Тараканов там не нашли.

Также рассказали, что блюда «сырники с персиковым повидлом» в меню детского сада нет. Фотография сырников разлетелась по социальным сетям после публикации в паблике «В курсе 22».

Комиссия пришла к выводу, что фотографии не нашли реального подтверждения.

Кроме того, в комитете сообщили, что в детском саду № 162 ежеквартально проводят дезинфекцию, это подтверждено соответствующими документами.

Ранее стало известно, что на улучшение питания в барнаульских детсадах направили 9,3 млн рублей.

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