Комитет по образованию Барнаула прокомментировал новость о том, что в детсаду тараканы обедают вместе с малышами

Как сообщили в ведомстве, в учреждении провели проверку. Тараканов там не нашли.
Также рассказали, что блюда «сырники с персиковым повидлом» в меню детского сада нет. Фотография сырников разлетелась по социальным сетям после публикации в паблике «В курсе 22».
Комиссия пришла к выводу, что фотографии не нашли реального подтверждения.
Кроме того, в комитете сообщили, что в детском саду № 162 ежеквартально проводят дезинфекцию, это подтверждено соответствующими документами.
Ранее стало известно, что на улучшение питания в барнаульских детсадах направили 9,3 млн рублей.
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