14 сентября
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Жизнь

Бийский мост через реку Бехтемир обновляют за 130 млн рублей

На обновление моста через реку Бехтемир в Бийске направили более 130 млн рублей. Он расположен на дороге Бийск — село Карабинка — граница Республики Алтай, сообщают на сайте правительства Алтайского края.

Моста через Бехтемир.
Моста через Бехтемир.
mintrans22.ru

Работы по обновлению моста через реку Бехтемир начали в прошлом году.

Дорожники построили временный мост, отсыпали подъездные пути, а также расширили проезжую часть моста.

На объекте нанесли дорожную разметку и установили знаки. Сейчас специалисты демонтируют временный мост.

На обновление моста направили 130 млн рублей, по информации минтранса Алтайского края. Деньги выделили из краевого бюджета.

Автомобильная дорога Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай служит выходом на федеральную трассу Р-256 «Чуйский тракт».

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