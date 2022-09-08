По словам Вячеслава Химочки, проект технопарка на площадке завода «АНИТИМ» находится в высокой стадии готовности. Главная его цель — проектирование и производство узлов и элементов для предприятий машиностроительной отрасли в рамках реализуемой политики импортозамещения.
Развитие технопарка займется управляющая компания «Компонент», учредителем которой является «Фирма инсайдер» с 100% капиталом, принадлежащим Виктору Зобневу.
Ранее портал «Толк» сообщил, что УК «Компонент» уже подала заявку в управление по промышленности на получение государственного субсидирования.
Что происходит в Рубцовске
Между тем проект технопарка «Юг Алтая», в который вложили более 800 млн рублей, полностью завершен. Как сообщил Вячеслав Химочка, объект ввели в эксплуатацию: завершены все строительно-монтажные работы, получено заключение органа государственного строительного надзора, площадка оснащена высокоточным производственным оборудованием.
Управляющая компания благоустроила территорию технопарка, асфальтировала дороги, обустроила стоянки транспорта и разбила газоны. Открыть технопарк планируется в середине сентября.
Будет ли технопарк на Моторном
Высказался министр и относительно вероятности создания технопарка на Алтайском моторном заводе в Барнауле. По его словам, руководство предприятия рассмотрело вариант организации на его территории промышленного технопарка, но заявок по получению господдержки на реализацию этого проекта не поступало.
Напомним, бизнес-модель технопарка в 2022 году разрабатывала татьяна Филидова, ранее возглавлявшая завод Veles.
О своем намерении заниматься развитием технопарков бизнесвумен открыто объявила в середине декабря 2021 года, на премии «Менеджер года».
Татьяна Филидова,
экс-руководитель завода Veles, победитель премии «Менеджер года» в номинации «Промышленность»:
Моторный завод станет современной промышленной зоной, которая будет включать не только производство двигателей. У нас немного времени — через полтора года территория должна полностью преобразиться. Уже сейчас подбираются резиденты. В 2022 году будем подробно анонсировать и все показывать. Хотелось бы поделиться с жителями Алтайского края и общественностью тем, как сейчас выглядит завод, и как мы будем превращать его в современный технопарк, чтобы не было лишних необоснованных домыслов. Я бы хотела, чтобы люди понимали: когда ты делаешь что-то современное, надо убрать старое.