Барнаульский завод «АНИТИМ», входящий в круг бизнес-интересов сенатора от Алтайского края Виктора Зобнева, будет развивать на своей площадке технопарк. Об этом 6 сентября в ходе онлайн конференции сообщил министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка. Для самого предпринимателя это станет уже вторым подобным проектом.

По словам Вячеслава Химочки, проект технопарка на площадке завода «АНИТИМ» находится в высокой стадии готовности. Главная его цель — проектирование и производство узлов и элементов для предприятий машиностроительной отрасли в рамках реализуемой политики импортозамещения.

Развитие технопарка займется управляющая компания «Компонент», учредителем которой является «Фирма инсайдер» с 100% капиталом, принадлежащим Виктору Зобневу.

Ранее портал «Толк» сообщил, что УК «Компонент» уже подала заявку в управление по промышленности на получение государственного субсидирования.

Что происходит в Рубцовске

Между тем проект технопарка «Юг Алтая», в который вложили более 800 млн рублей, полностью завершен. Как сообщил Вячеслав Химочка, объект ввели в эксплуатацию: завершены все строительно-монтажные работы, получено заключение органа государственного строительного надзора, площадка оснащена высокоточным производственным оборудованием.

Строительство технопарка в Рубцовске. Сентябрь 2021 года. Ирина Пергаева Строительство технопарка в Рубцовске. Сентябрь 2021 года. Ирина Пергаева Строительство технопарка в Рубцовске. Сентябрь 2021 года. Ирина Пергаева Строительство технопарка в Рубцовске. Сентябрь 2021 года. Ирина Пергаева Строительство технопарка в Рубцовске. Сентябрь 2021 года. Ирина Пергаева

Управляющая компания благоустроила территорию технопарка, асфальтировала дороги, обустроила стоянки транспорта и разбила газоны. Открыть технопарк планируется в середине сентября.

Будет ли технопарк на Моторном

Высказался министр и относительно вероятности создания технопарка на Алтайском моторном заводе в Барнауле. По его словам, руководство предприятия рассмотрело вариант организации на его территории промышленного технопарка, но заявок по получению господдержки на реализацию этого проекта не поступало.

Напомним, бизнес-модель технопарка в 2022 году разрабатывала татьяна Филидова, ранее возглавлявшая завод Veles.

О своем намерении заниматься развитием технопарков бизнесвумен открыто объявила в середине декабря 2021 года, на премии «Менеджер года».

Татьяна Филидова на заводе. Анна Зайкова

Татьяна Филидова,

экс-руководитель завода Veles , победитель премии «Менеджер года» в номинации «Промышленность»: