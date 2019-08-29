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29 августа 24°C

Бийску приписали мем про приятный на ощупь анатомический забор

«Жители Бийска не перестают удивлять», — гласит подпись к фотографии с необычным забором из пластиковых манекенов во дворе некой многоэтажки. Снимок опубликовал один из пользователей «Одноклассников» и Instagram-аккаунт газеты «Бийский рабочий».

Манекены.
Манекены.
СС0

Автор поста уверяет, что креативный анатомический заборчик стоит в одном из бийских дворов. Он «красивый на вид и приятный на ощупь».

Однако пользователей сети не провести. «Это совсем не Бийск», — пишет один из комментаторов, который провел поиск по картинке. Что это за город, он не уточнил.

Впрочем, это не помешало жителям наукограда поразмыслить над фото.

Конечно, респект тому, кто это сделал, но позор городской администрации. Потому что делает всё для галочки. Ведь если его просто так не воткнули бы и украсть было бы невозможно.

В Бийске неоднократно происходят казусы, которые становятся темой для обсуждений в соцсетях. Например. пользователи смеялись над «бийским способом уборки улиц», запрещенной «дурман-клумбой» и были недовольны резиновыми «лежачими полицейскими».

Также Бийск прославился на всю страну после заявления пенсионера Вячеслава Лещенко, которому не понравилась новогодняя елка, и путешествия местного экс-депутата Евгения Корчагина в Кремль на желтом «Запорожце».

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