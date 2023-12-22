22 декабря
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Жизнь

Бизнес-класс: конь полетит к турецкому президенту в самолете в спецконтейнере

Подаренный президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану конь реактивно доберется "на крыльях лайнера" до владельца в спецконтейнере.

Лошади.
Лошади.
CC0

Коня подарил турецкому лидеру венгерский премьер Виктор Орбан, напоминают РИА Новости.

Аристократ — так зовут коня — уже собственность Эрдогана. И о животном заботятся турецкие специалисты.

В свою очередь, Орбан от Эрдогана тоже получил подарок — турецкий черный электрокар Togg, указывает Lenta.ru.

Ранее лидер Северной Кореи и президент РФ обменялись подарками. Главе Северной Кореи Владимир Путин подарил перчатку от космического скафандра, побывавшего в космосе, и карабин отечественного производства.

Путин же в подарок получил от Ким Чен Ын карабин, который сделан северокорейскими мастерами.

Также были и другие подарки.

Также трактор, на котором ездит сам Лукашенко, подарили Путину на юбилей. Также Лукашенко предложил подарить в дополнение к нему насадку-сеялку. Он пошутил, что тогда они будут вместе сеять хлеб и везти в Европу.

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