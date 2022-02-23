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Жизнь

«Благодарим за жизнь под мирным небом»: Томенко поздравил с 23 февраля жителей Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем защитника Отечества.

Виктор Томенко
Виктор Томенко
Анна Зайкова

Томенко и Романенко поздравили жителей Алтайского края с «праздником мужества, воинской доблести и патриотизма».

«В этот день мы отдаем дань уважения многим поколениям защитников Отечества и всем, кто сейчас находится на постоянном боевом дежурстве. Особые слова благодарности — ветеранам Великой Отечественной войны, подарившим нам жизнь под мирным небом. Это героическое поколение научило своих потомков преодолевать любые испытания, никогда не сдаваться и побеждать!

Лучшие ратные традиции сохраняют в Российской армии, на флоте и сегодня. Военнослужащие добросовестно выполняют воинский долг, надежно обеспечивают безопасность и целостность государства. Мы гордимся тем, что и уроженцы Алтайского края достойно несут службу!

В различных частях страны проходят армейскую школу наши призывники. Она помогает им закалить характер, стать более ответственными, научиться добиваться многих жизненных целей.

Желаем всем защитникам Отечества сил, успехов, поддержки родных и близких, крепкого здоровья!»

Ранее altapress.ru сделал подборку трогательных поздравлений в стихах, прозе и смс с Днем защитника Отечества.

Напомним, 23 февраля в барнаульском парке «Арлекино» устроят «День богатыря».

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