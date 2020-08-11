Бледанс после заявления о способности прожить на тысячу рублей купила элитную квартиру

Обладание квартирой в Москве Бледанс назвала «огромной радостью», которой необходимо поделиться.
«Из детско-православного путешествия по Крыму я приехала настолько наполненная, что не только запустила свой марафон, но и купила квартиру», — написала она.
Ранее телеведущая Ляйсан Утяшева назвала сумму денег, необходимую ей для спокойной жизни.
«Лично я на 50 тысяч спокойно проживу», — отметила бывшая гимнастка.
После этого Бледанс заявила о готовности прожить на тысячу рублей в месяц, потому что ей помогут поклонники.
«Нас всегда где-то покормят, приютят, оденут, выгуляют, отвезут», — пояснила артистка.
Напомним, ранее саратовский депутат Николай Бондаренков попробовал прожить на 3,5 тыс. рублей — экс-министр труда посчитала эту сумму достаточной и посоветовала людям «питаться макарошками» всю жизнь.