Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 августа 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Бледанс после заявления о способности прожить на тысячу рублей купила элитную квартиру

Актриса Эвелина Бледанс рассказала в своем Instagram о покупке квартиры в Москве в жилищном комплексе «Царская площадь».

Эвелина Бледанс.
Эвелина Бледанс.
архив ТВ-3

Обладание квартирой в Москве Бледанс назвала «огромной радостью», которой необходимо поделиться.



«Из детско-православного путешествия по Крыму я приехала настолько наполненная, что не только запустила свой марафон, но и купила квартиру», — написала она.

Ранее телеведущая Ляйсан Утяшева назвала сумму денег, необходимую ей для спокойной жизни.

«Лично я на 50 тысяч спокойно проживу», — отметила бывшая гимнастка.

После этого Бледанс заявила о готовности прожить на тысячу рублей в месяц, потому что ей помогут поклонники.

«Нас всегда где-то покормят, приютят, оденут, выгуляют, отвезут», — пояснила артистка.

Напомним, ранее саратовский депутат Николай Бондаренков попробовал прожить на 3,5 тыс. рублей — экс-министр труда посчитала эту сумму достаточной и посоветовала людям «питаться макарошками» всю жизнь.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость