Близкие Евгения Пригожина посетили его могилу

Дочь и вдова Пригожина сегодня утром снова посетили могилу Евгения на Пороховском кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По православной традиции, утром после похорон близкие посещают место захоронения, чтобы душа почившего обрела покой.

Кроме того, на кладбище пришли не только родные, но и 30 посетителей.

Ранее Евгения Пригожина похоронили в Санкт-Петербурге.