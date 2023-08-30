30 августа
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Жизнь

Близкие Евгения Пригожина посетили его могилу

Дочь и вдова Пригожина сегодня утром снова посетили могилу Евгения на Пороховском кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер".
Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер".
Telegram-канал Baza

По православной традиции, утром после похорон близкие посещают место захоронения, чтобы душа почившего обрела покой.

Кроме того, на кладбище пришли не только родные, но и 30 посетителей.

Ранее Евгения Пригожина похоронили в Санкт-Петербурге.

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