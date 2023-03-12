Блогер Гоблин и певец SHAMAN получили десятки миллионов рублей с президентских грантов

Блогеру Гоблину выделили более 19,2 млн рублей на развитие программы «Вечерний излучатель», сообщают РИА Новости.
Основной идеей нового шоу «Вечерний излучатель» станет защита российских культурных ценностей. Также блогер планирует «очистить от наносного негатива» национальную память и историю России.
SHAMAN же получил 28,7 млн рублей на реализацию проекта этно-оперы «Князь Владимир», сообщает «Газета.ru». На сцене покажут историю жизни Князя Владимира и его пути к принятию христианства.
Организаторы уверены, что опера будет способствовать «подъему патриотического духа, укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей и торжества «русскости».
Премьеру «Князя Владимира» планируют представить на сцене до мая 2024 года.
Ранее Владимир Путин в честь 8 марта вручил госнаграду барнаульскому медику, заместителю главврача городской больницы Екатерине Арехиной.