Блогер Илья Варламов чуть не попал в мордобой в центре Уфы

В Уфу накануне прибыл известный урбанист Илья Варламов. Блогер прокатился с мэром Уфы на велосипеде по новой набережной, а также прогулялся по району Телецентра, пишет Bash.news.

Променад чуть не закончился банальным гоп-стопом. Во дворе дома № 30 по улице Султанова, когда блогер записывал очередное видео, к нему подошли несколько пьяных мужчин.

Илья Варламов:

Была не очень интеллигентная дискуссия о том, не желаю ли я, чтобы господа меня побили. Вопросы стояли остро! С какого я района, почему у меня такая причёска, что я делаю на Султанова, не желаю ли я отдать камеру, флешку и телефон. Господа были очень возбуждены, особенно главный, которого коллеги-гопари звали Кандагаром. Кандагар выглядел как человек, который в середине 90-х впал в кому, и вот в 2021-м проснулся, пошёл к себе домой, но ещё не понял, что эпоха давно ушла.

По словам Варламова, от мордобоя в центре Уфы его спасли те самые заборы, которые он больше всего критикует.

После того, как отобрать у московского блогера его технику не получилось, пьяные уфимцы сели в старый «Додж» и исчезли. Илья Варламов поспешил сообщить о пьяном водителе в ГИБДД Башкирии.