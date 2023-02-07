Блогера Белоцерковскую* заочно приговорили к девяти годам колонии

Помимо лишения свободы суд также запретил блогеру управлять интернет-ресурсами на пять лет .
Приговор могут исполнить после задержания Белоцерковской*. Ее обвиняют в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти или вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
16 марта 2022 года Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело в отношении Белоцерковской*. По данным следствия, в соцсетях она опубликовала несколько записей с дискредитирующими ВС РФ сведениями.
В мае блогера заочно арестовали. Ее имущество в Москве и Петербурге арестовано.
Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова* (признан иноагентом в РФ) к восьми годам лишения свободы.
*- признана иноагентом в России.
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