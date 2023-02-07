Блогера Белоцерковскую* заочно приговорили к девяти годам колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил к девяти годам колонии общего режима блогера Веронику Белоцерковскую* (признана в РФ иноагентом). Ее признали виновной в распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС .

Помимо лишения свободы суд также запретил блогеру управлять интернет-ресурсами на пять лет .

Приговор могут исполнить после задержания Белоцерковской*. Ее обвиняют в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти или вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

16 марта 2022 года Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело в отношении Белоцерковской*. По данным следствия, в соцсетях она опубликовала несколько записей с дискредитирующими ВС РФ сведениями.

В мае блогера заочно арестовали. Ее имущество в Москве и Петербурге арестовано.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова* (признан иноагентом в РФ) к восьми годам лишения свободы.

*- признана иноагентом в России.