Блогера-сыроеда Максима Лютого лишили свободы

Блогера-сыроеда Максима Лютого приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Об этом сообщает РБК.

В феврале прошлого года девушка Лютого родила ребенка дома. При этом к врачам они не обращались.

За месяц мужчина дважды забирал младенца у матери и не кормил его. Позже ребенку стало плохо, и он умер. Мать приговорили к двум годам исправительных работ.

Максима Лютого признали виновным по двум уголовным статьям: об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

Ранее сообщалось, что в Красноярске в семье сыроедов умерла двухлетняя дочь.

Пара не кормила ребенка белковыми продуктами и не лечила девочку.

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