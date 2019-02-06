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6 февраля -21°C

#Полюснаш: чем опасны для человечества «блуждающие» магнитные полюса Земли

Северный магнитный полюс Земли стремительно движется от канадской Арктики в сторону Сибири. Из-за смещения магнитных полюсов планеты Земле грозит глобальный катаклизм, заявил заведующий лабораторией в петербургском филиале ИЗМИРАН Владимир Кошелевский.

Восхитительная Аляска.
Восхитительная Аляска.
Слава Степанов, gelio.livejournal.com

«Если произойдет полное смещение магнитных полюсов, магнитное поле на какое-то время обнулится. В таком случае станет понятно, почему сгинули динозавры и почему можем сгинуть мы», — цитирует слова ученого «Пятый канал».

Динозавры и солнечная радиация

Полюса могут поменяться местами — такое уже было в истории планеты. Последний раз — сотни тысяч лет назад. Не исключено, что от этого и динозавры в свое время вымерли.

Пока полюса дрейфуют — у Земли слабое магнитное поле. А это делает планету беззащитной от солнечной радиации, последствия которой — мутации, изменение климата.

«Переполюсовка» и навигация

Вся навигация на планете оказалась под угрозой. Движение полюсов имеет принципиальное значение для своевременной корректировки средств навигации. В первую очередь, речь о безопасности движения самолетов и кораблей — гражданских и военных. Возможны сбои в работе GPS.

Северное сияние

Стремительно развивающиеся события повышают риск катаклизмов в Сибири. Центр северного сияния может переместиться в Сибирь.

Северное сияние.
Северное сияние.
СС0

И это лишь часть из возможных последствий. Причиной ускоренного перемещения полюса ученые называют сдвиги, которые происходят глубоко внутри планеты, сообщает gazeta.ru.

Между тем томский ученый Сергей Колесник считает, что подобные перемещения полюса фиксируются постоянно и не опасны для человека, сообщает ТАСС.

А пользователи соцсетей шутят — #Полюснаш)

Скорость «экспедиции» в Сибирь"

Американские исследователи обновили данные исследовательского проекта World Magnetic Model. Это планировалось сделать в 2020 году, но информацию обновили и опубликовали раньше назначенного времени из-за увеличения скорости смещения северного магнитного полюса.

Северный магнитный полюс движется от канадской Арктики в сторону Сибири. В 2017 году полюс уже пересек линию перемены даты в канадской Арктике (Аляска) и «направился» в сторону Сибири.

Ученые говорят о ежегодном смещение на 55 километров. В 2000 году смещение наблюдали только на 15 километров.

Северный магнитный полюс представляет собой условную точку, в которой магнитное поле Земли направлено вниз под углом 90 градусов, на него указывает стрелка компаса.

Ранее сообщалось, что исследователи прогнозируют переворот земной оси. Если сила магнитного поля планеты упадет еще на 90%, то не исключен переворот оси Земли.

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