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Богоявление в 2019 году: в чем смысл праздника, традиции и запреты

Богоявление — это еще одно название праздника Крещение Господне 19 января. В этот день в церквях и на водоемах освящают воду, а верующие несут ее домой и окунаются в ледяные купели. История, традиции, что можно и нельзя делать на Богоявление-2019 — в материале altapress.ru.

Голубь. Свет
Голубь. Свет
СС0

Что такое Богоявление?

Крещение — важный православный праздник. Он посвящен описанному в Евангелии событию — крещению Иисуса Христа в водах реки Иордан.

Второе название праздника — Богоявление — связано с чудом, котором произошло во время крещения Христа. С высоты на него сошел Дух Святой в облике голубя, а голос Бога с неба назвал сыном, рассказывает «Фома».

Так по церковному преданию людям явилась Святая Троица: голос — Бог Отец, Иисус Христос — Бог Сын, голубь — Бог Дух Святой.

Зима.
Зима.
СС0

Крещение Господне 2019: традиции праздника

В праздник Богоявления священники одеваются в белые ризы.

Верующие обязательно посещают церковную службу.

Главная особенность богослужения на Крещение — освящение воды. Это делают два раза, 18 и 19 января. Крещенская вода называется Великой агиасмой: к ней положено относиться как к великой святыне.

Свечи.
Свечи.
СС0

Что нельзя делать в праздник Богоявления?

  • Нельзя заниматься оккультными и магическими обрядами, гадать, делать привороты, увлекаться приметами.
  • Нельзя употреблять алкоголь, если вы планируете окунуться в купель.
  • Нельзя пренебрежительно относиться к крещенской воде. Ею нельзя мыть пол, мыться в бане, добавлять в чай, давать пить домашним животным и прочее.
  • Святой водой нельзя смыть порчу и сглаз, потому что с точки зрения церкви сглаза и порчи не существует, объясняет «Фома».
  • Кроме того, в прорубь нельзя окунаться людям, страдающим некоторыми болезнями.
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