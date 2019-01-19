Богоявление в 2019 году: в чем смысл праздника, традиции и запреты

Богоявление — это еще одно название праздника Крещение Господне 19 января. В этот день в церквях и на водоемах освящают воду, а верующие несут ее домой и окунаются в ледяные купели. История, традиции, что можно и нельзя делать на Богоявление-2019 — в материале altapress.ru.