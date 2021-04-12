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Жизнь

Более 200 человек продолжают лежать в реанимациях ковидных госпиталей на Алтае

За сутки в Алтайском крае подтвердился 81 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 61 пациент, умерло 11 человек, сообщили 12 апреля в оперштабе.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

В тяжелом состоянии находятся 212 человек, 84 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в больницах с коронавирусом 925 человек и 319 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

Общее число заболевших в регионе составляет 48 205 человек, в том числе 3 317 детей. Выздоровели всего 43 203 человека. Умерло 2 826 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 24,
  • Рубцовск — 13,
  • Бийск — 10,
  • Поспелихинский район — 7,
  • Михайловский район — 4,
  • Калманский, Павловский районы — по 3 заболевших,
  • Бийский, Кулундинский, Солтонский, Табунский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
  • Алейск, Камень-на-Оби, Славгород, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Крутихинский районы — по 1 заболевшему.

Ранее эпидемиолог спрогнозировала, когда снизится заболеваемость COVID-19.

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