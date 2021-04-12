Более 200 человек продолжают лежать в реанимациях ковидных госпиталей на Алтае

В тяжелом состоянии находятся 212 человек, 84 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего в больницах с коронавирусом 925 человек и 319 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.
Общее число заболевших в регионе составляет 48 205 человек, в том числе 3 317 детей. Выздоровели всего 43 203 человека. Умерло 2 826 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 24,
- Рубцовск — 13,
- Бийск — 10,
- Поспелихинский район — 7,
- Михайловский район — 4,
- Калманский, Павловский районы — по 3 заболевших,
- Бийский, Кулундинский, Солтонский, Табунский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
- Алейск, Камень-на-Оби, Славгород, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Крутихинский районы — по 1 заболевшему.
Ранее эпидемиолог спрогнозировала, когда снизится заболеваемость COVID-19.