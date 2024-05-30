В отдел полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу поступило заявление от 48-летней женщины. Она потеряла более 10 млн рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Потерпевшая сообщила, что ее знакомая рассказала ей о компании, предлагающей заработок на инвестициях. Согласно описанию, для получения дохода необходимо было вкладывать собственные деньги и затем получать процент от вложений.

Женщина согласилась и начала переводить денежные средства на указанные реквизиты. Поначалу она действительно получала выплаты по процентам. Все выглядело официально: были заключены договоры, а также обеспечено подключение к общему чату с информацией.

Около двух месяцев женщина брала кредиты, занимала деньги у родителей и близких людей, а также вкладывала собственные накопления. После того как горожанка внесла более 10 млн рублей, она перестала получать доход и ее удалили из всех мессенджеров. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»

Ранее сообщалось, что житель Алтайского края отдал мошенникам более миллиона рублей, чтобы аннулировать кредит.

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